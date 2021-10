Seier til A-laget i lokaloppgjør

Nyheter

Det var duket for et skikkelig lokaloppgjør da dagens hjemmelag, Dombås/Lesja/Lesjaskog 2, møtte A-laget på Myra. Sist gang lagene møttes, tidligere i høst, var det A-laget som vant. A-laget stilte til dagens kamp ubeseiret gjennom serien så langt, men med en del spillere ute grunnet skade. Stian Skotte og Oliver Aaheim fikk i den anledning sin debut som seniorspillere under dagens kamp.