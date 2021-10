- Bli med på bondekaffe

Nyheter

Arrangør er Dovre bondelag, men treffet er ikke bare for medlemmer.

- Dette er et tilbud som er åpent for alle landbruksinteresserte, uansett om man driver gård eller ikke, eller hvor man er fra, sier leder i Dovre bondelag, Bjørnhild Vigerust.

Hun mener det er viktig med en sosial landbruksrelatert møteplass, et uformelt treffsted, og sier det finnes få slike tilbud rettet mot bønder. Dette vil Bondelaget nå gjøre noe med.

- Vi ser jo at bondepuben er populær, så nå prøver vi oss med kafétur på dagtid. Det skal være en uformell møteplass, der man kan treffes og prate, og det er lite slikt for bønder. Det er viktig å ha et slikt treffsted, ikke minst med tanke på psykisk helse, sier hun.

Kaffen holder Bondelaget, og de vil flytte møtested rundt om i kommunen. Under første treff sist fredag gikk praten livlig blant de som hadde møtt opp, og nå håper Vigerust at mange slutter seg til.

- Her i Dovre har det jo blant annet kommet inn en del nye i landbruket i det siste. Noen har kjøpt gård, andre har flyttet hjem for å ta over, noen er avløsere. Alle med interesse for landbruket, er hjertelig velkomne, avslutter hun.