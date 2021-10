Røde Kors satser på nytt tilbud for ungdommer

Nyheter

RØFF er en forkortelse for Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp, og er for ungdom i alderen 13 til 17 år. Anne Evensen Torsgård i Lesja Røde Kors er utnevnt som hovedansvarlig for prosjektet, som skal være et nytt aktivitetstilbud for unge.