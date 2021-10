Nyheter

1. juni neste år går han over i pensjonistenes rekker etter å ha vært ansatt på Hjerkinn i 12 år. Men han kommer ikke til å sitte med hendene i fanget, han har hodet fullt av planer. Det bærer arbeidsrommet hjemme i Angardslien preg av, der det ligger et prosjekt på hver stol i rommet slik at han må rydde plass til journalisten.