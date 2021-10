Flertall i kommunestyret for en grundigere utredning

Nyheter

Kommunedirektør Frank Westad innledet saken med å presisere om at saken handler om å få et politisk vedtak for å jobbe videre med saken. Saken går ut på å flytte elevene fra småskolen Blåsenborg til storskolen på Lesja, rive bygningen, og bygge nye omsorgsboliger på stedet. Ved å frigjøre skolebygningen for elever kan man potensielt spare 4 millioner kroner i året, forutsett at bygget blir solgt og benyttet til andre formål, ifølge en rapport utført av KS-konsulent.