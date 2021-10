– Kom på drop-in og finn ut om alt er i orden!

Nyheter

- Vi kopierar Lom som hadde dette tilbodet i september med stor suksess, fortel leiar på helsehuset Marita Aaheim. Der kom det heile 52 personar. Vi vil gjerne slå Lom, men innser at dette kan bli vanskeleg, seier ho.

Fastlege Kristine Stuedal og turnuslege Cathrine Henriksen vil stå for prøvetakinga i lag med to kvinnelege legestudentar.

- Vi håpar på eit rush, smiler Stuedal, - for vi har ingen å miste. Her blir det førstemann til mølla, og vi vil gjerne ha mykje å gjere denne ettermiddagen! Vi har to GU-rom og kan såleis gjere to prøvetakingar parallelt, men det kan sjølvsagt bli litt ventetid dersom det kjem mange på ein gong, fortsett ho.

Lesja-lækjarane lovar kaffe om det blir ventetid. I Noreg er det om lag 70 prosent av kvinnene som gjennomfører dette celleprøveprogrammet, men under pandemien har denne prosenten gått ned. No vonar norske styresmakter at mange på ny vil oppsøke legekontoret og sjekke seg.

Dei oppmodar difor til å møte opp på Lesja legekontor torsdag 28. oktober.

- Ta gjerne med deg ei venninne, oppfordrar Stuedal. Di fleire som kjem, di betre! Vi er også blitt sponsa av Avdemsbue, som spanderer to pizzaer på ein vinnar. Ho vil bli trekt ut blant dei som møter opp denne ettermiddagen.

Journalist Thea Steen fekk livmorhalskreft og døde 26 år gammel i 2016. Ho starta kampanjen #sjekkdeg. No er det ei heimeside som heiter sjekkdeg.no som gir mykje god og nyttig informasjon til dei som bør vera med på celleprøveprogrammet.