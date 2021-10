Ein sølv og to bronse til Avdem i Oste-NM

Nyheter

Kveldens store vinnar vart osten Konrad frå Stavanger Ysteri. Konrad er en rødkittost ysta av dagsfersk, økologisk rå melk, modna med stout fra Lervig Bryggeri.

Av til saman 200 ostar vart dei ti beste ostane premiert med super gull, medan 75 andre nådde opp til anten gull, sølv eller bronse.

Avdem gardsysteri på Lesja fekk sølv for sin upasteuriserte og vellagra Bufast. I tillegg fekk dei to bronse for sin bugg og pultost.

Dovre ysteri var også representert gjennom TINE SA, som fekk bronse for sin norsk camembert.

Ostefesten fortsette i løpet av helga, kor fleire av dei prisvinnande ostane stiller opp utenfor Mathallen på Vulkan i Oslo. Der kan eit osteglad publikum kan sikre seg ost frå produsentar ein vanlegvis ikkje finn lett tilgjengeleg i byen.