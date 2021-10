Skogingane tenker annleis ved TV-aksjonen: – Kjøp ein vits!

Nyheter

Rett innafor døra står tre tredjeklassingar og sel vitsar. To fedre blir frista og får høyre mykje artig.

– Veit du kvifor franskmenn likar snegler? spør Solveig Bjorli. Dei likar ikkje hurtigmat!

Karane får seg ein god latter. Og gode vitsar er det fullt av i den vesle bytta.

Heile gymsalen er full av folk. Emma Lotten (6) og Oscar Aaheim (6) sel glas med fin pynt. Fyrste- og andreklassingane har klipt serviettar og limt på syltetøyglas, som dei har fått med seg frå heime. Mange kjøper. Brukte barnebøker med fine illustrasjonar ligg utstilt på same bordet. I eine hjørnet er det tombola, der ein kan kjøpe årer og vinne fine gevinstar.

Langs eine langveggen er det loppemarknad med filmar, spel, smykke, leiker og puslespel. Ting som born likar. Andre langveggen er full av god mat og drikke. Heile golvet er fullt av bord, der vaksne sit og kosar seg med kaffe og biteti. Alle ser veldig fornøgde ut. Herborg Akerløkken fortel at ho korkje har born eller barneborn her, men at ho likevel er blitt invitert. Ho trivst i viraken og vil gjerne ha litt påfyll på kaffen. Stella Aaheim viser fram ei veske full av innkjøp. Både Oscar og dei to veslesystrene, som er i barnehagen, skal få noko nytt og spennande frå loppemarknaden. No skal ho og Oscar kose seg med kake før det er basar-trekning.

Arrangementet har blitt ein tradisjon, og det er lett å sjå at folk er veldig glade i dette arrangementet. Pengane sit laust når formålet er godt og ein kan bruke dei på artige ting som bowling! Grete og Laila Brøste prøver å velte flaskar ved hjelp av bocca-ballar, og greier å oppnå 19 og 16 poeng. Elevane summerer tala som står på dei ulike plastflaskene. Slik blir det litt skule i alt det sosiale.

Lærar Heidi Thorsplass fortel at dei vanlegvis får inn nokså store summar denne dagen.

– Pluss-minus 20.000 kroner har vi fått inn dei siste åra. Dei som ikkje har kontantar, går inn på ein spleis, slik at pengane blir registrerte på Lesjaskog skule, før dei blir oversendt tv-aksjonen, informerer ho.