Lesja og Dovre Liverbirds har fått seg klubblokale

Nyheter

Klubben blei starta i 2019, og styremedlemmane Kjersti Holseth og Per Håkon Mosenden vil gjerne trekke fram Erland Hareland som den viktigaste initiativtakaren. Dei fyrste åra møttest klubbmedlemmane på kafeen i Lesja sentrum, men no har dei altså sin eigen private samlingsplass, under garasjen på garden Rognerud