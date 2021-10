Statens Vegvesen har «tjuvstartet» kontrollene av vinterdekk

Nyheter

– Selv om vintersesongen offisielt ikke starter før 1. november, har været gjort at vi har tjuvstartet kontrollene av vinterdekk og riktig antall kjetting flere steder. Alle førere har ansvar for at bilen de kjører skal være skodd for forholdene, sier leder for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.