Er bekymret for rekrutteringen i fremtiden

Nyheter

Under konferansen «Den smarte grønne dalen» i juni ble blant annet utfordringene med å få rekruttert ung kompetanse til distriktene fremhevet. Temaet ble brakt videre inn i et seminar som ble arrangert på Sjoa i slutten av september, der man forsøkte å se på mulige løsninger for å sikre fremtidig rekruttering. På seminaret, som ble arrangert av Skåppå, deltok en rekke organisasjoner og bedrifter fra hele Gudbrandsdalen, deriblant Snøhetta regnskap. Områdeleder Audun Holsbrekken, beskriver utviklingen som faretruende.

- Vi har mange dyktige medarbeidere i Snøhetta regnskap, og har vært heldige med rekrutteringen – så langt, forteller han.

Han merker likevel en negativ utvikling i jobbmarkedet. De har fortsatt mange søkere til utlyste stillinger, men opplever at søkerne mangler nødvendig utdanning.

- En bør ha minimum bachelor i fagfeltet, aller helst en master. Vi har fortsatt mange søkere, men ofte er bare en eller to aktuelle, og disse er det da gjerne også en kamp om i bransjen. Så en kan si det er en felles utfordring, utdyper Holsbrekken.

Han undres over at så få unge fra Lesja og Dovre velger regnskapsfaglig utdanning.

- Det snakkes om at det mangler kompetansearbeidsplasser i distriktet, men dette er jo nettopp det. Det er også et godt lønnsnivå i vår bransje, så det burde egentlig vært nokså attraktive stillinger, mener han og legger til at det er relativt god tilgang på jobber innen fagfeltet regnskap og revisjon.

- Bare i Lesja og Dovre må det være snakk om mellom 40 og 50 stillinger. Tar vi med Sel er vi fort oppe i 100. Det er nesten ingen andre næringer her i Nord-Gudbrandsdalen som har så store valgmuligheter, sier han.

Ønsker stabilitet

Snøhetta regnskap benytter primært lokal- og regionalmedier, foruten sosiale medier og hjemmesider, for å søke etter nye ansatte.

- Vi har også prøvd oss på Finn og i fagblader. Her når vi mange, men dermed også mange som ikke har tilknytning til regionen, og de har en tendens til å forsvinne ut igjen etter en stund, forteller Holsbrekken.

Folk med lokal tilknytning blir ofte værende i stillingene, og dette er et poeng for regnskapsfirmaet når de ser etter nye ansatte.

- Det tar tid å bli selvstendig i yrket. En lærer noe nytt hver dag – noe som også er spennende. Men når vi bruker tid og ressurser på å lære opp nye ansatte, vil vi gjerne rekruttere personer som vi vet blir værende her, forklarer Holsbrekken.

Bransje i endring

Han beskriver regnskapsyrket som en spennende bransje i stadig endring, der man har mulighet til å være med på å videreutvikle bedrifter og lokalsamfunn.

- Yrket krever både høy faglig kompetanse, og ikke minst datakompetanse, som kanskje er et felt som interesserer mange. Vi driver mer og mer med rådgivning, og kan på denne måten være med og utvikle samfunnet i Lesja og Dovre, forteller Holsbrekken, som selv driver med rådgivning i hele Gudbrandsdalen.

Han har ingen god forklaring på den manglende rekrutteringen til yrket, og synes det er synd at ungdommen ikke ser ut til å være klar over mulighetene. Han spiller også ballen videre til kommunene og skolesystemet.

- Vi i bransjen må sammen med kommunene og skolerådgiverne gjøre en jobb for å informere. Her er det gode muligheter for å få seg en interessant jobb i lokalmiljøet, slår han fast.

Strategi og samarbeid

Prosjektleder i Skåppå, Hanne Maren Kristensen, forteller at man under seminaret i september kom frem til en rekke tiltak som kan være med på å løse utfordringene.

- Dette er en stor utfordring, og ikke noe som hverken det private eller offentlige kan løse alene, men noe som må jobbes med langsiktig og gjennom samarbeid, konkluderer hun.

Samarbeid på tvers av næringer, offentlig og privat, samt over kommunegrenser ble trukket frem som en viktig suksessfaktor blant seminardeltakerne - at hele regionen ses på som en felles bo- og arbeidsregion. Samtidig ble det presisert at man må jobbe både strategisk og langsiktig med rekruttering, og at dette vil kreve dedikerte ressurser.