Lastebil havnet i grøfta - E6 over Dovrefjell åpnet igjen

Nyheter

I tillegg har to andre lastebiler kjørt i hverandre. Det skal visstnok være veldig glatt på stedet, og vegen er nå stengt for all trafikk.

Lastebilen som havnet i grøfta skal ha kjørt av vegen ved Vålåsjø. Den ene lastebilen har sakset seg og dekker hele veien på stedet.

Haagen Løvseth i Innlandet politidistrikt kan fortelle til NRK at det er kraftig vind over fjellet.

– Luftambulansen prøvde å fly opp dit men kom ikke helt fram på grunn av vind. Så vi har tatt den skadde med ambulanse til luftambulansen, som blir fulgt opp der, sier Løvseth.

Det er foreløpig meldt om én person med smerter som følge av ulykken per nå.

Ved 9.45-tiden opplyser Vegvesenet at Dovrefjellet er åpnet for trafikk, men med redusert kapasitet i forbindelse med uhellene.