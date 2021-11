Bøndene får 200 millioner ekstra i investeringsstøtte

Nyheter

De 200 millionene kommer som ekstra penger over statsbudsjettet for neste år, og skal rettes særlig mot små og mellomstore bruk.

– Jeg er glad for at vi har funnet ekstra penger til dette. Det betyr at enda flere bønder kan komme i gang med nødvendige investeringer for framtida, og vi legger enda bedre til rette for et levende landbruk i hele landet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.

Hun påpeker at investeringsbehovet i jordbruket er stort. Flere steder har pengene til investeringer blitt søkt på og delt ut allerede på vårparten, ifølge landbruksministeren.

Totalt vil investeringsstøtten for neste år være på 879,5 millioner.