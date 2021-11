Nedgang i kjøttforbruket

Nyheter

Dette er i hovudsak kjøt frå svin, storfe, småfe og kylling. Noreg har eit lågt kjøttforbruk samanlikna med land som Sverige, Danmark og Tyskland.

Faktisk et nordmenn berre halvparten så mykje kjøt som innbuarane i USA. Kjøtforbruket vårt tilsvarar nokså nøyaktig ein kg kjøt pr veke. Dette viser rapporten Kjøtets tilstand 2021, der berekningane er gjort av Nibio. Forbruket tilsvarar også nokså nøyaktig tilrådd kjøtforbruk, dersom ein ser på helseaspektet.

Ola Nafstad i Animalia fortel at norsk kjøtforbruk er relativt lågt på grunn av at vi berre et eit varmt måltid om dagen, og ikkje to. Dessutan et vi mykje fisk, og vi har tradisjonelt hatt eit litt nøkternt ideal, slik at kjøpekraft og kjøtforbruk ikkje veks lineært, samanlikna med andre land.