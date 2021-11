Dugnadsånden sikret flotte rammer rundt kretsmesterskapet på Lyftingsmo

Nyheter

Dagen startet også på best mulig vis for hjemmelaget, i den første kampen, mot Brumunddal. Kampen var knappe fem minutter gammel, da Bilal Mahmud sikret første scoring. Kun et par minutter etterpå fulgte Rein Arnekleiv opp med nok et mål. Lesja/Lesjaskog/Dombås fortsatte presset og før første kvarter var spilt, kunne Tobias Love Haug sette ballen i motstandernes nett.