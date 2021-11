Boka om Sveen-kunstnarane:

– Ein skatt er funne

I eit brev til foreldra på Lora skriv Otto Sveen at han skal lage eit relieff i bronse av Per Nordsletten (1837 – 1923). Brevet som er datert 21. mai 1935, dukka opp under arbeidet med boka om den gåverike Sveen-slekta.