Person ved omsorgsbolig i Dovre smittet

Nyheter

Tirsdag morgen ble det meldt om at to personer i Dovre kommune er i isolasjon på grunn av smitte. En person gikk ut av isolasjon samme dag, men på onsdag ble et nytt smittetilfelle påvist.

Det er en person i en omsorgsbolig ved Fredheim omsorgssenter som skal ha testet positivt for korona. Både ansatte og beboere ved den aktuelle avdelingen blir testet, samt nærkontakter.

Det er per nå ikke innført besøksforbud ved Fredheim, men kommunen fraråder unødvendige besøk. Hovedinngangen vil være stengt framover, så alle besøkende må ta kontakt med avdelingen de ønsker å besøke.