Bjorli Skiheiser med overraskande gåve til skuleelevane

Nyheter

Elevane frå Lesjaskog er ikkje framande for skileik i snøen. Dei fleste har prøvd skiheisen, og fleire fortel at dei har gått på ski sidan dei var berre eitt, to eller tre år. Somme har prøvd snøbrett også, og Solveig Bjorli (10) fortel at ho skal få låne brett av nokre yngre vener. Endeleg skal ho få teste snowboard, når berre vinteren er i gang og bakken er klar. Nett no, utanfor klasserommet, er det litt regn i lufta.