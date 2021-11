Vant testrenn på Beito og går for IBU-cupplass i helga

Nyheter

– Jeg har veldig lyst til å gå både i Idre og på Sjusjøen. Men det frister mer å gå i Østerrike og på riksgrensen til Italia hvor de neste rennene går. Det var nettopp der jeg gjorde min beste renn forrige vinter. Dersom jeg i helga ikke presterer bra nok til å få gå åpningsrennene i IBU-cupen, så handler det om å nullstille seg til norgescupåpningen på Geilo. Det blir et nytt IBU-cuputtak etter rennene der, sier Juni som for noen dager siden vant et testrenn på Beitostølen.