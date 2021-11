Leverte sterk søknad om å få gå IBU-cup i Sverige

Nyheter

Juni var nemlig best av de norske løperne som ikke har fått klarsignal for World Cup i Østersund eller IBU-cup i Idre og Sjusjøen. Det gjør at Arnekleiv har et veldig bra utgangspunkt foran søndagens fellesstart. Det er nemlig den disiplinen som 22-åringen har størst forventninger til i helga. Både i forhold til historikk og at fellesstart er den øvelsen hun har gjort det best i.