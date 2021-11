Juni Arnekleiv fikk et tilbud fra VM-dronningen som hun ikke kunne si nei til

Marte Olsbu Røiseland klarte det ingen andre har maktet da hun sikret seg sju medaljer av like mange mulige i et verdensmesterskap i skiskyting i Anterselva i 2020. Nå har Juni Arnekleiv tatt over flere av skiparene hun brukte i VM.