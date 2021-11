Inviterer til jul i fellesskap

Nyheter

Fellesråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd (FER) i Dovre arrangerer i år «Jul i fellesskap», hvor de ønsker alle med et behov for å feire jul sammen med noen velkomne.

– Det kan være alt fra personer som bor i omsorgsboliger, som kanskje ikke har familien sin i nærheten, til nyinnflyttede familier som ønsker å bli bedre kjent, forteller Ola Jon Angard og Anne Beth Lie, som er blant arrangørene gjennom FER.

Nå inviterer de til julefeiring i Dovrehallen på Fredheim på selveste juleaften. Der vil det være julemiddag med dessert, julekaffe, og julehygge.

Noen av arrangørene skal selv være med på selve julefeiringen, og har fått med seg frivillige til å hjelpe til. Planen er å gjennomføre arrangementet uansett hvor mange som kommer.

– Fem til ti personer hadde vært kjempefint. Men om det kommer bare én, så skal vi få det til uansett. Det skal også være uforpliktende, sier Angard.

– Det blir også mulig å få med seg gudstjeneste og musikalske innslag på Fredheim denne dagen, forteller koordinator Anethe Kleven.

De ber folk som ønsker å være med om å melde seg på, for å kunne planlegge for hvor mange som kommer, og har frist fram til den 21. desember.

– Om det er flere frivillige som ønsker å bidra, kan de også ta kontakt med oss, forteller arrangørene.