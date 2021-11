Ungdomsmusikalen med nytt prosjekt

Nyheter

Ungdomsmusikalen i Nord-Gudbrandsdalen var i innspurten til oppsetningen av rockemusikalen Rock of Ages, da koronapandemien satte en stopper for forestillingene i mars i fjor. Da situasjonen så ut til å roe seg, startet arbeidet med en ny oppsetning, men også denne ble kansellert grunnet koronarestriksjoner.

Konsertversjon

I dag kom den gledelige nyheten om at et nytt musikalprosjekt er i emning, med premiere i mars neste år. Produksjonsansvarlig Kristin Haave forteller litt om ideen bak den kommende forestilling, i en pressemelding.

- Etter to avlysninger av oppsetningen Rock of Ages var vi veldig usikre på om vi ville gå i gang med et tredje forsøk. Da kom jeg på ideen om å heller sette opp en konsertversjon, og navnet kom nesten av seg selv – «ALT OSS ROCK», skriver hun.

Egne arrangementer

Den nye forestillingen inneholder flere av låtene som var med i Rock of Ages. Grunnet rettigheter får de ikke anledning til å bruke musikkarrangementene fra musikalen, men etter tillatelse fra TONO kunne de lage egne arrangementer av originalversjonene.

- Vi skal ha med dansere, kor, solister og fullt band. Ungdommene skal få utfordringer i fleng, forteller Haave videre.

Fem øvingshelger og en oppkjøringsuke skal gjøre ungdommene klare til premieren i mars, og det er lagt opp til sju forestillinger i Otta kulturhus. I tillegg blir det også en forestilling i Maihaugsalen i april.

- Ungdommene har mye å glede seg til, slår Haave fast.

- En fest

Teamet som skal lage oppsetningen sammen med ungdommene er, med unntak av en, fra Nord-Gudbrandsdalen og er tidligere musikaldeltakere.

- Dette blir en fest av en konsert, der ungdommene skal få bryne seg på flere av de mest kjente låtene fra seint 80-tall, av Twisted Sister, Def Leppard, Guns’N’Roses, Foreigner, for å nevne noen, lover Haave.