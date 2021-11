Filip (21) fra Dombås er blant de omkomne etter flyulykken på Larvik

Nyheter

Instruktør Goran Neskovic og studentene Filip August Müller Frich (21) fra Dombås og Eirik Paulsen (22) fra Bodø omkom i flystyrten i Larvik i forrige uke. Det opplyser Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

De har nå mottatt endelig obduksjonsrapport fra Kripos knyttet til de tre som omkom i ulykken tirsdag i forrige uke.

Familiene er orientert om at navnene offentliggjøres.

De tre som omkom satt i et lite tomotors Diamond DA42 som tilhørte flyskolen Pilot Flight Academy som holder til i Sandefjord. Det styrtet i bakken i et skogområde i Larvik like over klokken 9 tirsdag i forrige uke.

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent.