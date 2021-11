Ny barnevernreform trer i kraft fra nyttår

Nyheter

Den skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren.

Utfordringer

– Noen av utfordringene er at kommunene vil få et økt finansieringsansvar for barneverntiltak. Reformen utfordrer også barneverntjenesten til å heve egen kompetanse, og de øremerkede statlige styrkingsmidlene som har vært tildelt tjenesten tidligere vil ikke bli videreført fra og med 1. januar 2022, kunne leder for barneverntjenesten i Lesja og Dovre, Hildegunn Dalum, fortelle under formannskapsmøtet mellom de kommunene forrige uke.

Hun peker også på at kommunene får fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem, og får endrede egenandelssatser for bruk av statlige barneverntjenester.

– Det sies at kommunene vil bli kompensert for endringene gjennom en økning i sine frie inntekter, men de vil ikke bli kompensert fullt ut, sa Dalum.

Vil fokusere på samarbeid

Barnevernstjenesten i Lesja og Dovre har uansett en strategi for hvordan de skal løse noen av de utfordringene de står ovenfor.

– Vi har de siste årene hatt full økonomisk ansvar for våre fosterhjem. Reformen vil derfor ikke ha noen økonomiske konsekvenser på dette området, sa Dalum.

De vil også få ansvar for å følge opp og veilede egne fosterhjem, men er nå i gang med et samarbeidsprosjekt med barneverntjenestene i Sel, Vågå, Lom og Skjåk for å lage rutiner, veiledningsprogram og styrke kompetansen hos egen ansatte.

– Dette vil medføre mindre behov for å leie inn eksterne veiledere, understrekte barnevernslederen.

Kommunen har og allerede et tverrfaglig samarbeid med fokus på tidlig innsats og forebygging.

– Reformen uansett peker i riktig retning. Tidlig innsats er viktigere enn å reparere, mener Dalum.

Økonomi

Styrkingsmidlene fra staten har hittil dekt kommunens kostnader til totalt tre årsverk.

– Vi har prøvd å finne måter for å få redusere utgifter og øke inntekter, ved å blant annet bruke egen ansatte i tiltak, i stedet for å kjøpe eksterne, å selge saksbehandlingstjenester til andre barneverntjenester, og ved å søke om tilskudd til ulike prosjekter, fortalte Dalum.