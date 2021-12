Arkitekten viste fram sine ideer for Dombås kirke

Nyheter

Fra tidlig i prosessen har planen vært en fornyelse av kirken, med samtidig bevare noe av det som har vært. Noen av ideene som ble presentert var å åpne kirkerommet for mer fleksibel bruk. Her skal det være plass til stoler i midten, som kan benyttes til passende anledninger, eller fjernes for å gjøre plass til andre typer aktiviteter eller arrangementer i kirken.