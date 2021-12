- Fortsatt optimister

Nyheter

Bakgrunnen for stansen er en plan om lovendring, som vil begrense på hvilket grunnlag en friskole kan drives. Ifølge departementet er målet å fjerne profilskoler og yrkesfagopplæring som godkjenningsgrunnlag for statstilskudd. Lovforslaget skal ut på høring og i mellomtiden fryses alle inneliggende og fremtidige friskolesøknader, deriblant søknaden fra Dovre Enspire skole, som var forventet behandlet i disse dager.

- Det var et lite spark på leggen, dette, vedgår styreleder i Dovre Enspire skole AS, Mathias Skrugstad, som synes stansen virker overilt.

- Det er greit nok at de ønsker å begrense, men la i alle fall de søknadene som er levert inn innen fristen, bli behandlet etter de reglene som er gjeldende i øyeblikket, sier han.

Gjeldende lovverk

Skrugstad stiller spørsmålstegn ved lovligheten av en slik stans, i og med at det i per i dag finnes et lovverk.

- Enn så lenge er det dette som gjelder, og dermed bør også årets søknader bli behandlet i forhold til dette, mener han.

Han forteller at også medlemmer av utdanningskomiteen på Stortinget har reagert på dette, ikke minst fordi enkelte søknader allerede er behandlet.

- Jeg har fått høre at en av skolene som søkte samtidig som Dovre Enspire, har fått innvilget søknaden sin i etterkant av høstens stortingsvalg, forteller Skrugstad.

- Hadde vi fått søknaden behandlet og fått avslag, hadde det vært realt nok. Dette kjennes bare urettferdig, fortsetter han.

Jobbes fra flere hold

Skrugstad opplever at interessen for friskolen holder seg intakt, og at han stadig får henvendelser fra folk som lurer på hvordan det ligger an med søknadsbehandlingen, både fra foreldre og potensielle arbeidstakere. Dersom stansen i behandlingen av friskolesøknadene får gjennomslag på Stortinget, blir oppstart av en eventuell friskole på Dovre i beste fall utsatt med ett år. Styrelederen forteller at det jobbes fra sentralt hold hos friskolene Enspire og Montessori for at inneliggende søknader skal få behandling etter eksisterende lovverk.

- Så vi er fortsatt noenlunde optimister, sier han.

Selv hadde han møte med medlemmer av utdanningskomiteen på Stortinget tidligere i uken, og har fått signaler om at de vil ta saken opp i spørretimen nokså snart.

- Vi håper på rettferdig behandling etter gjeldende regelverk, avslutter han.