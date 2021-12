LHL Dovre og Lesja ønskjer seg fleire medlemmar

Nyheter

Leiar Gudmund Eggen fortel at laget låg i dvale eit års tid. Dei har berre rundt 40 medlemmar, og det var vanskeleg å få folk til å ta på seg verv. No har dei eit aktivt styre og er klare for å få ting til å skje. For at dei skal bli meir kjende, har dei stått på stand, og dei har også fått laga ei fin brosjyre som fortel om kven dei er og kva dei gjer.