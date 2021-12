PNU-utvalget på bedriftsbesøk

Nyheter

Medlemmene i PNU-utvalget har flere ganger ytret ønske om å reise ut på bedriftsbesøk, og denne gang var det Dovre ysteri og Rundtom møbelfabrikk som fikk en visitt.

På Dovre ysteri var det en stolt bestyrer - Sigrid Svanborg - som sammen med vedlikeholdsleder Arnulf Furuhovde orienterte om det store investeringsprosjektet som nylig er fullført. Bedriften består i dag av 17 ansatte, eller 12 årsverk. Tine har investert over 55 millioner kroner i anlegget, noe som vil legge til rette for økt produksjon fremover. 87 prosent av markedet for hvitmuggost er import, så målet er å kapre en større andel fremover.

Bedriften ble etablert allerede i 1918. Dovre ysteri er nå profilert som ny merkevare for de ulike hvitmuggostene som produseres av den tradisjonsrike bedriften, og ysteriets Camembert fikk for kort tid siden VM-gull.

Fra Dovre gikk turen videre til Dombås, der en annen tradisjonsrik bedrift - Rundtom møbelfabrikk - holder til. Her fikk utvalget omvisning og informasjon av daglig leder, Torfinn Sagmo. Bedriften har ni ansatte og er leverandør av inventar til ulike utbyggingsprosjekter innen skole, helseinstitusjoner og andre. I tillegg har bedriften også mindre oppdrag lokalt, deriblant kjøkkeninnredninger.