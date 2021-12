Sindre både komponerer og arrangerer sjølv

Nyheter

Dovringen Sindre (28) fortel at mandolinen vanlegvis er stemt likt som fela. Difor er slåttemusikken lett å overføre til instrumentet, sidan fingersettinga i venstrehanda blir likeins. Sindre har det siste halvanna året arrangert ein 15-16 feleslåttar for mandolin og gitar, og desse skal framførast i kyrkja no i adventstida.

Nytt mandolininstrument

Det blir mykje øving på mandolinen denne veka før konserten. Mandolinen er mykje mindre enn ein gitar og har grann hals, slik at fingrane har god rekkevidde. Instrumentet har fire strengekor, altså åtte strenger totalt. Mandolinen har ein spinkel klang og høver difor ikkje så godt som soloinstrument. Sindre har difor bestilt seg ein cittern, eit litt større instrument i mandolinfamilien. Cittern har fem strengekor, ein mørkare tone og ein fyldigare klang. Han ventar spent på instrumentet, som snart skal bli laga av ein svenske i Sveits.

Feleslåttvideo

Sindre har nett fullført ein Master i musikk- og ensemble-leiing ved Nord Universitet i Levanger. Da han skulle velje oppgåve, hadde han nett kjøpt seg mandolin. I samråd med vegleiar fann han ut at å arrangere folkemusikk for mandolin og gitar, var ei spennande utfordring.

Sindre høyrte på gamle arkivopptak frå NRK og las musikkmanuskript etter Tor Wigenstad (1911-2003). Han laga føljespor heime, altså at han spelte inn gitar og mandolin kvar for seg. Etterpå spelte han inn musikken i studio. Eit par av feleslått-videoane er lagt ut på Youtube.

Frå bandmusikk til springleik

Sindre liker særleg å spele springleikar. Dette er av dei meir særeigne feleslåttane, frå eit avgrensa område i Østerdalen, Gudbrandsdalen og Trøndelag. Springleikane har uvante rytmer, men Sindre er ikkje vanskeleg å beda. Han spelar fine feleslåttar for journalisten, slik at ein får klump i halsen og samstundes kjenner at dansefoten vil lea seg.

– Folkemusikk er relativt nytt for meg, seier Sindre. Før har eg spelt i band, til dømes køntri og bluegrass. Under studietida spelte eg i festbandet Kravstor, og det var skikkeleg artig. Vi var seks studiekameratar som køyrte rundt og tente pengar på å ha det moro, forklarer han.

Sidan våren 2020 er det folkemusikk som gjeld. Ei ny verd har opna seg. No lærer han ved å høyre på opptak av gamlekara, dei vridde rytmene er ikkje alltid like lette overføre via eit noteark. Sjølv om det ikkje er så mange levande førebilete her i Lesja og Dovre, ligg musikken og ventar. Frå gulna ark og gamle band får musikken nytt liv, gjennom Sindre Drogen og studiekameraten August Næss Jørgensen på gitar. Det er berre å ta med seg øyrene og kome til Dovre kyrkje.