Se hvem som var på Jul i gatu

Et stort antall utstillere hadde tatt plass, både i den anledningsvise handlegaten, og også innendørs, så her var det råd å sikre seg både julegaver og ting til eget forbruk. Både bakst, annen mat og drikke, bøker, juletrær og ulike håndarbeidsprodukter var blant utvalget. I tillegg var det mulig å få seg en kanefarttur med hest og slede, og også kjendisreinsdyret Iver var til stede for å kaste glans over arrangementet.