Nisser, røkelaks, julebakst og fotografier i skjønn forening på Trolltun

Nyheter

Søndag var det klart for julemarked på Trolltun, og bordene bugnet med flotte produkter. Her var det litt for enhver smak; både husflidsprodukter og håndarbeid, bakst og antikviteter, fiskemat og fotografier.

Utstillerne kan fortelle om jevn trafikk, uten trengsel, noe daglig leder Unni Groven bekrefter.

- Ja, dette ble riktig koronavennlig. Tidligere har det vært kø og fullt når vi har åpnet, og deretter stilnet tidlig, men i dag har det vært mer jevnt trykk, forteller hun.

Det er femte gang Trolltun arrangerer julemarked, og rundt 20 utstillere fant veien til årets arrangement.