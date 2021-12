Tredjeplass til Johanne Killi i Steamboat

Nyheter

Freeski-kjøreren leverte en svært god kvalifisering torsdag, med 91 poeng på beste run. Hun lå dermed på tredjeplass før finalen lørdag kveld, norsk tid. Dombås-jenta holdt trykket oppe også under finalekjøringen, og leverte to gode run på henholdsvis 91,5 og 85,5 poeng. Totalsummen ble 177 poeng, og dette holdt til en meget god tredjeplass, bare et halvt poeng bak andreplassen.