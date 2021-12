Juni ser frem til pause etter seks tøffe renn

Nyheter

Det gjorde Dombås-jenta med å gå inn til 30.plass i det som var hennes sjette IBU-cuprenn på ti dager. Mellom rennene har hun også forflyttet seg fra Sverige til Norge, ettersom de tre siste konkurransene gikk på Sjusjøen. Nå går Juni inn i en treningspause. Landslagsutøveren håper at hun blir en del av den norske troppen som reiser til Obertilliach om noen dager. Der går det første rennet den 16. desember, og i alpelandet er det mange poeng å kjempe om.

– Forhåpentligvis er jeg med når uttaket kommer om noen dager. Jeg er jevnt over mer fornøyd med det jeg presterte i Sverige. Det fungerte bedre i sporet der. På Sjusjøen følte jeg at det gikk tyngre. Det kan ha sammenheng med at løypene er harde og at de skiller mer enn de vi gikk i under rennene i Idre. Samtidig så vet jeg av erfaring at formpila svinger en del i starten av sesongen. Det har sammenheng med at de fleste har mye trening i kroppen, sier Juni.