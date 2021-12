Landskap i Lesja og Dovre skal inn i kulturdatabasen

Nyheter

Det er Riksantikvaren som har utarbeidd KULA-lista, på oppdrag frå Klima- og miljødepartementet. No er lista ute på høyring. Dei områda som er foreslått lokalt er dalbotnen i Lesja, det vi kallar Lesjaleira, dessutan Dovrefjell og Grimsdalen. KULA står for kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Å kome på ei slik «prestisje-liste» vil stadfeste områda sine landskapsmessige verdiar, bidra til bevisstgjering, og stimulere til gode løysingar, som skal hindre at landskapsverdiane blir forringa, hevdar Riksantikvaren. KULA skal gjeva forslag til korleis ta vare på landskapa og utvikle dei vidare, og bidra til ei meir føreseieleg arealplanlegging.