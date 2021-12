Kan føre til byggestopp på Bjorli

Nyheter

Ordførar Mariann Skotte blei før formannsskapsmøte 25. november gjort merksam på ein merknad til ein reguleringsplan på Bjorli, der Statsforvaltaren skriv at Bjorli reinseanlegg allereie er overbelasta. Dei viser til at det på ei veke kom inn 1,5 gonger så mykje avlaupsvatn, som det anlegget er dimensjonert for å tåle.