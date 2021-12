Tre nye smittetilfeller i Dovre

Nyheter

Ifølge krisestabens siste oppdatering fra tirsdag formiddag har disse tre blitt påvist siden forrige oppdatering, som var onsdag 8. desember.

Én person har også gått ut av isolasjon, så det totale antallet i isolasjon er nå tre. I tillegg er åtte personer i smittekarantene.

I Lesja er det lavt smittetrykk, med under tre personer med påvist smitte per 13. desember. Kjent smittevei og situasjonen anses å være under kontroll.

Kommunene forholder seg til nasjonale råd og tiltak som trer i kraft fra natt til onsdag 15. desember, og gjelder i første omgang i fire uker. Det er ingen lokale vedtak eller restriksjoner utover de nasjonale.