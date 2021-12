Dovre må fortsette med sparekniven

Nyheter

Kommunestyret skulle mandag vedta budsjett og økonomiplan for kommende år. Fungerende økonomisjef Willy Sægrov ga en orientering om tall og situasjon, og det er lite som tyder på at det blir mer å rutte med i årene som kommer. Hovedårsaken er den negative befolkningsutviklingen, som gir kutt i overføringer fra Staten. Likevel kunne Sægrov trekke frem et par lyspunkter – gjeldsgrad og størrelsen på disposisjonsfondet.