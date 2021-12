Eit trolltre vart funne

Nyheter

Marit Ingeborg Lindsø og Dag Espen Endresplass fekk med seg alle tre borna på trolltre-tur etter skuletid. Live Margrethe er berre to år, men ho tok leiinga langsetter vegen over Hindåe. Etter kvart måtte vi over på ein sti, og her var det nokså djup snø. Litt baskete vart det, og storebrørne skreid forbi, fyrst eldstemann Jørgen Mathias på ni år, og deretter Jonas Aleksander på sju. Også border collien Ronja var med, klar for å leike seg i snøen. Snøen var her både 30 og 40 centimeter, og det vart litt moro å lage engel, eller rett og slett berre kaste seg ut i snøen.