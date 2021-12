Nyheter

– Dette ble enstemmig vedtatt på årsmøte i Lesja skytterlag, sier nyvalgt leder i skytterlaget, Tore Utgaard, i en pressemelding.

Tildelingen vil bli avgjort på Skyttertinget i april 2022. Lesja skytterlag har arrangert Landsskytterstevnet fire ganger tidligere, og dette har store positive ringvirkninger for Lesja og Dovre, for næringslivet og for Gudbrandsdalen.

Landsskytterstevnet er et av Norges største idrettsarrangementer og blir arrangert i regi av Det frivillige skyttervesen.