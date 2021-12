Lesja får to frivilligsentralar: – Vi ser på dette som ein stor seier

Nyheter

Det var Marita Lindbom Skotte (Ap), som er medlem i Eldrerådet og leiar i Livløpsutvalget, som fremma forslaget. Vedtaket var einstemmig.

Det er tre presiseringar i vedtaket. Det eine er at sentralen skal opprettast i løpet av 2022, det andre er at han skal vera på to ulike stader, Lesja og Lesjaskog, og det tredje er at Eldrerådet skal vera referansegruppe i etableringsfasen.

– Dette er ei stor sak, særleg for dei eldre i kommunen. Dei har etterspurt frivilligsentral i mange år. Kvar gong har det blitt utsett, og ikkje kome inn i noko budsjett. I år var det ei innbyggjarundersøkjing som heitte Leva heile livet, og her vart frivilligsentral nemnt nokså ofte, seier Lindbom Skotte.

Skotte seier at for kommunen er det midlar å søkje på, heile 420 000 kroner til lønnsmidlar, som ein elles berre går glipp av. I tillegg vil kommunen sette av 150-200 tusen kroner av eigne oppsparte midlar.

Torunn Enstad er leiar i Eldrerådet, og seier dei er veldig fornøgde med vedtaket. Saka om frivilligsentral har vore teke opp mange gonger gjennom åra. Seinast var det eit møte i 2019, der alle frivillige lag i Lesja kommune var invitert.

– No er det berre Lesja som ikkje har ein slik sentral her i Nord-Gudbrandsdalen, påpeiker Enstad.

– Vi eldre treng ein møtestad der det skjer aktivitetar. Samstundes rekk ikkje dagsenteret på Lesjaskog alle oppdraga dei har. Til dømes tek dei seg av idrettslagets grasbane i sommarhalvåret, og om vinteren er det mykje snømåking og vedproduksjon. Såleis ligg det godt til rette for ei samlokalisering på Lesjaskog. Lesja vil også finne sin eigen høvelege stad. Vi ser på dette vedtaket som ein stor seier, avsluttar eldrerådsleiar Enstad.