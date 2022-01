Syver holder pusten før norgescupåpningen til helga

Nyheter

– Jeg håper og tror det blir renn nå som skiskytterforbundet har valgt å dele arrangementet i to. 17, 18 og 19-åringenes to renn har blitt flyttet fra Os i Nord-Østerdal til Toten. For meg og de andre som har base på Lillehammer, er for så vidt det positivt. Reiseavstanden blir kortere og jeg kan bo på leiligheten på Lillehammer. Det er heller ingen fare for at det blir for kaldt. Kulda er ofte en utfordring når det er renn i Nord-Østerdal på denne tiden av året, sier Syver.