Juni får gå verdenscup etter kjempeløp i helga

Nyheter

Juni fikk på søndag beskjed om at hun og Ragnhild Femsteinevik som for øvrig vant på lørdag og ha gått verdenscup tidligere, skal reise videre til Tysland. Et par av dem som er tatt ut til OL i Kina, velger å stå over rennene i Ruhpolding. Norges Skiskytterforbund velger derfor å hente opp de to som gjorde det best i IBU-cuprennene i helga. Dermed får Arnekleiv muligheten til å debutere i verdenscupen. Det skjer langt tidligere enn forventet.