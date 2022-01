Hylles av landslagstreneren – tror formsterk Juni kan slå bra fra seg i World Cup-debuten

– Jeg har de to årene jeg har jobbet med Juni sett at hun har et bra toppnivå. Derfor var ikke jeg så overrasket over at hun klatret opp på seierspallen i Slovakia i helga. Men det var en sterk prestasjon, sier Sverre Røiseland.