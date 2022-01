Silje Marie har mye å gå på

Nyheter

– Jeg vet at jeg har mye mer inne enn det jeg fikk tatt ut i helga. Jeg har hatt en bra treningshøst. Det ble også mange fine treningsøkter i sommermånedene. Jeg opplevde at jeg hadde fin progresjon. Mye på grunn av at jeg holdt meg frisk og fikk kontinuitet i treningsarbeidet. Derfor var det veldig kjedelig at jeg fikk bronkitt rett før jul. Det satte meg mye tilbake, sier Frich Ulheim.