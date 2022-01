Marcus uheldig i finalen

Nyheter

Det var vindstille og strålande sol i Laax, men dessverre var det ikkje heilt dagen for Marcus Kleveland. I første run feila han allereie på fyrste railen, og var nok påverka av dette heile vegen ned. Løypa bestod av to rails og eit litt flatt hopp, så kom to store spretthopp, og til slutt ein slags halfpipe, som gjorde rennet veldig variert.