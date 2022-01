To unge karar nyt musikk og naturopplevingar

Nyheter

Nils Røe Bremseth (26) kjøpte garden Risan ved Marstein i Romsdalen for fire år sidan, i lag med kameratane Arent og Valid. Garden har ikkje så mykje jord og skog lenger, men tomta er på 4,7 mål, så dei har god plass. Han seier at dei kjem veldig nært inn på naturen der, og at dette er særleg bra for hans kreative arbeid. Nils lagar mykje musikk i tillegg til å spele gitar og piano. Han er med i eit band som heiter Oliana, og dei vonar å kome seg ut på turne om ikkje alt for lenge.