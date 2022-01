Juni håper på EM-deltakelse etter gode opplevelser

Nyheter

– Det er kjedelig at jeg går mitt svakeste langrenn på lenge når jeg først får muligheten i verdenscupen. Det har ikke gått så tungt og trått som det gjorde i Ruhpolding på mange år. Jeg fikk ikke noe gratis denne gangen. Det måtte jobbes hardere enn vanlig for å få fremdrift, sa Juni bare noen få dager etter at hun kanskje gikk sitt beste langrenn noensinne i IBU-cupen i Slovakia.