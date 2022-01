Moskusrennet samla over 100 deltakarar

Nyheter

Moskusrennet laurdag og Dovrerennet sundag har mange av dei same utøvarane og funksjonærane, så helga har vore travel, fortel rennleiar for Moskusrennet Marit Hareland. Ho fortel at over 60 unge skiløparar deltok på GD-cupen, som er for dei i alderen 11 til 14 år.