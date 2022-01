Nyheter

Torsdag morgen er veien fortsatt stengt, og uværet har ikke helt sluppet taket ennå.

Like før klokken 14:00 torsdag kunne vegtrafikksentralen melde om at fjellovergangen nå er åpen for trafikk igjen, men at det fremdeles er mye vind i områdene.

– Vi oppfordrer til å beregne litt ekstra tid, og kjøre forsiktig, skriver de på Twitter.